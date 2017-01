Noticias CORTE DE APELACIONES DE N. YORK REVIERTE EL FALLO DE GRIESA: “Los bienes del BCRA no son embargables” La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló hoy a favor del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al determinar que no es responsable de los compromisos de deuda contraídos por el país, por lo que sus bienes no pueden ser embargados. SON LAS QUE PUEDEN PAGAR SU PROPIO CAMINO HACIA EL PROGRESO Las ciudades con mayor proyección de futuro Innovación, capital intelectual, tecnología y apertura al mundo son los atributos que diferencian a las ciudades más prometedoras según un informe de PwC. La ciudad con mejores calificaciones económicas es Londres, seguida de Pekín, Nueva York, París y Shangai, todas con gran poder político, comercial y financiero. EN USA NO SE OBSERVAN LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE 2007-2008 Tras dos semanas, sólo EE.UU. sale bien parado Pese a que la moneda china se ha devaluado solo 3%, los analistas están divididos sobre el significado de esta medida: ¿un esfuerzo genuino para alinear el yuan con el mercado, o una reacción motivada por el pánico del liderazgo del partido Comunista chino para contrarrestar un enfriamiento económico? BONOS Y PACTO CON CHINA: DE NUEVO EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO Menos deuda externa, pero crece la interna La deuda externa de Argentina se redujo a sólo el 13% del Producto Interno Bruto (PBI), "lejos del 32% de 2001", cuando estalló la crisis, pero aumentó significativamente el endeudamiento interno, señaló hoy la consultora Ecolatina. Numerosas emisiones de bonos en dólares "bajo ley extranjera". LOS COMMODITIES HAN PERDIDO 60% DE SU VALOR ESTE AÑO Operadores de materias primas sufren sus apuestas Durante años, el reservado club de los mayores operadores de commodities del mundo prosperó con la volatilidad y las diferencias de precios en las materias primas que negocian, para presentarse a sí mismos como intermediarios ágiles capaces de obtener ganancias sin importar si los mercados subían o bajaban. HUBO SALIDAS DE CAPITAL DURANTE TRES MESES CONSECUTIVOS Bonos de países emergentes pierden atractivo Los precios de bonos corporativos de países emergentes cayeron marcadamente a fines del año pasado ante las dudas sobre la capacidad de las empresas de cumplir con los pagos de deuda debido al fortalecimiento del dólar y la desaceleración de las economías emergentes como Brasil, China y Ucrania. LOS BANCOS CENTRALES BUSCARÍAN EVITAR UNA RECESIÓN: Economía global iniciaría era de bajo crecimiento Los mercados emergentes aparecen en mejor pie para soportar una crisis, pero el impacto de su desaceleración se dejará sentir. Crecimiento negativo en algunos países emergentes pero el escenario base no es el de una recesión dramática.